В Германии назвали «зубы дракона» непроходимыми для ВСУ

Вооружённые силы России, продолжая укреплять линию обороны по всей её протяжённости с помощью «зубов дракона», создали для ВСУ непроходимое препятствие, заявил журналист Юлиан Репке в материале для немецкого издания Bild.
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