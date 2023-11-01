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В Германии назвали «зубы дракона» непроходимыми для ВСУ

В Германии назвали «зубы дракона» непроходимыми для ВСУ

Вооружённые силы России, продолжая укреплять линию обороны по всей её протяжённости с помощью «зубов дракона», создали для ВСУ непроходимое препятствие, заявил журналист Юлиан Репке в материале для немецкого издания Bild.

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