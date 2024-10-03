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«Закатали» в землю волчью стаю боевиков в Волчанске: Карта специальной военной операции на Украине на 3 октября 2024 года

«Закатали» в землю волчью стаю боевиков в Волчанске: Карта специальной военной операции на Украине на 3 октября 2024 года

«Закатали» в землю волчью стаю боевиков в Волчанске: Карта специальной военной операции на Украине на 3 октября 2024 года Юлия СоколоваВо время проведения операции по освобождению города Волчанска в Харьковской области российские вооруженные силы активно используют крупнокалиберные авиационные боеприпасы.

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