«Закатали» в землю волчью стаю боевиков в Волчанске: Карта специальной военной операции на Украине на 3 октября 2024 года Юлия СоколоваВо время проведения операции по освобождению города Волчанска в Харьковской области российские вооруженные силы активно используют крупнокалиберные авиационные боеприпасы.