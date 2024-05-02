За 4 месяца более трех тысяч семей потратили маткапитал на обучение детей

С начала 2024 года 3 158 семей Свердловской области потратили маткапитал на обучение своих детей. Как сообщает перс-служба регионального отделения Социального фонда России (СФР), на эти ценл было направлено более 93,3 млн рублей.
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