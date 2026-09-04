Смертность после хирургии: выяснилось, как уровень образования влияет на выживаемость

Учёные из Швеции и Британии проанализировали данные почти 59 тысяч пожилых людей, перенёсших операции на бедре, и пришли к удивительному выводу: главный фактор, определяющий, сколько проживёт пациент, – это не кошелёк и не город проживания, а аттестат и диплом.
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