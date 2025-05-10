Про отказ от M10 Booker: машинка вышла действительно тяжёлая

Израильская пресса: Трамп готовится объявить о признании США палестинского государства По информации израильской прессы, президент США Дональд Трамп готовится объявить о признании США палестинского государства. Соответствующее заявление американский лидер может сделать на предстоящем саммите стран Персидского залива и США в Эр-Рияде. Как сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, согласно тексту декларации, которую может подписать Трамп, предполагается создание палестинского государства без участия ХАМАС. Каким образом эта идея может быть воплощена в жизнь, израильская газета не сообщает. При этом в материале отмечается, что экс-дипломат из одной из стран Персидского залива аль-Ибрагим усомнился, что Палестина станет главной темой саммита. Ранее Израиль и США объявили о прекращении операций против йеменских повстанцев-хуситов. Трамп, комментируя достигнутую при посредничестве Омана договоренность, назвал ее «победой без единого выстрела» и «капитуляцией хуситов». Однако представители повстанческого движения отметили, что намерены приостановить атаки только на американские корабли в акватории Красного моря. При этом позиция хуситов в отношении поддержки Палестины не изменилась, и договоренности с Трампом не распространяются на возможные новые удары по Израилю. Примечательно, что, согласно заявлениям хуситов, именно администрация Трампа была инициатором заключения соглашения и даже обратилась с просьбой о сотрудничестве к правительству Омана. В свою очередь, инициатива сохраняется за йеменскими повстанцами, которые, вероятнее всего, продолжат свои атаки по Израилю до окончания операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

Юрий Ильинов

The New York Times о правительстве Нетаньяху: Это израильское правительство не наш союзник Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху не является союзником Соединённых Штатов, пишет американское издание The New York Times. По словам автора издания Томаса Фридмана, важным посылам для израильских властей является то, что Дональд Трамп на следующей неделе отправляется на Ближний Восток, чтобы встретиться с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, но не с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Израильское правительство ведет себя таким образом, что это угрожает коренным интересам США в регионе. Нетаньяху нам не друг. Это ультранационалистическое, мессианское израильское правительство не является союзником Америки. Потому что это первое правительство в истории Израиля, приоритетом которого не является мир с большим количеством арабских соседей. Его приоритетом является аннексия Западного берега, изгнание палестинцев из Газы и восстановление там израильских поселений - отметил Фридман. The New York Times считает, что правительство Нетаньяху своими действиями подрывает американские интересы, а администрации Трампа «важно защищать архитектуру безопасности США», которую построили в регионе их предшественники после 1973 года. В течение почти года администрация Байдена умоляла Нетаньяху сделать одну вещь для Америки и Израиля: согласиться начать диалог с Палестинской администрацией о создании двух государств в обмен на нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем. Это, по словам Фридмана, проложило бы путь к принятию в Конгрессе американо-саудовского договора о безопасности, призванного «уравновесить» влияние Ирана и Китая в регионе. Издание пишет, что действия нынешних властей Израиля ведут к вытеснению палестинцев в соседнюю Иорданию и Египет, что может подорвать стабильность в этих странах, которая распространится за пределы их границ. Мы можем продолжать игнорировать число убитых палестинцев в секторе Газа – более 52 000, в том числе около 18 000 детей, подвергать сомнению достоверность этих цифр, использовать все механизмы репрессий, отрицания, апатии, дистанцирования, нормализации и оправдания. Ничто из этого не изменит горький факт: Израиль убил их. Мы не должны закрывать глаза. Мы должны проснуться и громко крикнуть: прекратите войну - заключает The New York Times. Напомним, что Израиль возобновил удары по Газе и продолжает оккупацию территорий на юге Сирии и бомбёжки этой страны.