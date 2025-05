Про отказ от M10 Booker: машинка вышла действительно тяжёлая

Юрий Ильинов

The New York Times о правительстве Нетаньяху: Это израильское правительство не наш союзник Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху не является союзником Соединённых Штатов, пишет американское издание The New York Times. По словам автора издания Томаса Фридмана, важным посылам для израильских властей является то, что Дональд Трамп на следующей неделе отправляется на Ближний Восток, чтобы встретиться с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, но не с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Израильское правительство ведет себя таким образом, что это угрожает коренным интересам США в регионе. Нетаньяху нам не друг. Это ультранационалистическое, мессианское израильское правительство не является союзником Америки. Потому что это первое правительство в истории Израиля, приоритетом которого не является мир с большим количеством арабских соседей. Его приоритетом является аннексия Западного берега, изгнание палестинцев из Газы и восстановление там израильских поселений - отметил Фридман. The New York Times считает, что правительство Нетаньяху своими действиями подрывает американские интересы, а администрации Трампа «важно защищать архитектуру безопасности США», которую построили в регионе их предшественники после 1973 года. В течение почти года администрация Байдена умоляла Нетаньяху сделать одну вещь для Америки и Израиля: согласиться начать диалог с Палестинской администрацией о создании двух государств в обмен на нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем. Это, по словам Фридмана, проложило бы путь к принятию в Конгрессе американо-саудовского договора о безопасности, призванного «уравновесить» влияние Ирана и Китая в регионе. Издание пишет, что действия нынешних властей Израиля ведут к вытеснению палестинцев в соседнюю Иорданию и Египет, что может подорвать стабильность в этих странах, которая распространится за пределы их границ. Мы можем продолжать игнорировать число убитых палестинцев в секторе Газа – более 52 000, в том числе около 18 000 детей, подвергать сомнению достоверность этих цифр, использовать все механизмы репрессий, отрицания, апатии, дистанцирования, нормализации и оправдания. Ничто из этого не изменит горький факт: Израиль убил их. Мы не должны закрывать глаза. Мы должны проснуться и громко крикнуть: прекратите войну - заключает The New York Times. Напомним, что Израиль возобновил удары по Газе и продолжает оккупацию территорий на юге Сирии и бомбёжки этой страны.