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Фёдор Емельяненко — про суд из-за книги: написана всякая бредятина, господи помилуй

Фёдор Емельяненко — про суд из-за книги: написана всякая бредятина, господи помилуй

Почётный президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко рассказал, почему принял решение подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к издательству АСТ и писательнице Анастасии Ивановой из-за книги о себе.

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