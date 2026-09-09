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Андрей Воробьев: продление метро изменит качество жизни в Подмосковье

Андрей Воробьев: продление метро изменит качество жизни в Подмосковье

Московский метрополитен в перспективе планируют продлить в крупнейшие города и округа Подмосковья, где в общей сложности проживают около 3,7 миллиона человек.

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