Steak Lovers
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Steak Lovers

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5 блюд русской кухни, которые диетологи не могут назвать полезными

5 блюд русской кухни, которые диетологи не могут назвать полезными

Русская кухня издавна считается одной из самых здоровых и полезных в нашей стране. Однако диетологи часто не соглашаются с этим мнением и называют по меньшей мере пять традиционных русских блюд, которые современные диетологи не могут назвать полезными.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Действительно, давайте есть гамбургеры и запивать чипсы колой, это будет на много полезнее🤣
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16 час.

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