5 блюд русской кухни, которые диетологи не могут назвать полезными

Русская кухня издавна считается одной из самых здоровых и полезных в нашей стране. Однако диетологи часто не соглашаются с этим мнением и называют по меньшей мере пять традиционных русских блюд, которые современные диетологи не могут назвать полезными.
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