Синоптик Леус пообещал Петербургу завершение затянувшегося «февраля»

Днем 4 апреля ожидается плюсовая температура воздуха и гололедица. Преимущественно облачную погоду и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега спрогнозировал для Санкт-Петербурга на 4 апреля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.