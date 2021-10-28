Красота нужна и слепым

Государственная библиотека для слепых и слабовидящих располагается на Стрельнинской улице, 11. ПАСПОРТ ОБЪЕКТА Название: Государственная библиотека для слепых и слабовидящих Год основания: 1927 Вид работ: капитальный ремонт, реконструкция, реставрация, закупка оборудования Для расширения библиотеки город выделил историческое здание Сельдяных рядов — после реставрации оно примет посетителей «Но у неё очень маленькое здание, а фонд библиотеки постоянно расширяется и его надо где­-то хранить», — рассказал «Парламентской газете» председатель Санкт-­Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.