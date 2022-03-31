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Замгоссекретаря США обсудила с европейскими союзниками изоляцию РФ при помощи санкций

Замгоссекретаря США обсудила с европейскими союзниками изоляцию РФ при помощи санкций

Первый заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Уэнди Шерман обсудила с представителями Франции, ФРГ, Италии и Британии введение новых санкций против Российской Федерации и Белоруссии с целью их международной изоляции.

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