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Царьград

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Сафонов отразил пять ударов в победном матче "Пари Сен-Жермен"

Сафонов отразил пять ударов в победном матче "Пари Сен-Жермен"

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не обращает внимания на критику после первого победного матча сезона против "Бреста" с результатом 1:0.

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