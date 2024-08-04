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Израиль получит удар возмездия от Ирана без предупреждения. Востоковед предсказала сроки спецоперации

Израиль получит удар возмездия от Ирана без предупреждения. Востоковед предсказала сроки спецоперации

Израиль застыл в ожидании иранских ударов возмездия. Причём ряд западных источников уверял, что несколько волн ракетных ударов понесётся на Тель-Авив уже сегодня, в ночь на 4 августа.

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