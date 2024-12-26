Игроки War Thunder опять слили секретные данные. В этот раз о Eurofighter Typhoon Игроки War T...

Игроки War Thunder опять слили секретные данные. В этот раз о Eurofighter TyphoonИгроки War Thunder частенько решают свои споры о характеристиках различной военной техники при помощи настоящих секретных документов, и вот перед нами очередная утечка подобных данных.
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