Боевые дроны Украины вновь атаковали мирных жителей России. Есть жертвы

Минувшая ночь вновь прошла под знаком массированной воздушной атаки на российские регионы. По данным Минобороны, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа — над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.