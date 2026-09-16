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Мировое обозрение

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Боевые дроны Украины вновь атаковали мирных жителей России. Есть жертвы

Боевые дроны Украины вновь атаковали мирных жителей России. Есть жертвы

Минувшая ночь вновь прошла под знаком массированной воздушной атаки на российские регионы. По данным Минобороны, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа — над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

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