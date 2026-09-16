Боевые дроны Украины вновь атаковали мирных жителей России. Есть жертвы

Минувшая ночь вновь прошла под знаком массированной воздушной атаки на российские регионы. По данным Минобороны, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа — над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
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