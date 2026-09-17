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Александр Дугин рассказал, какое спасение сегодня Россия предлагает миру

Александр Дугин рассказал, какое спасение сегодня Россия предлагает миру

Россия предлагает миру спасение – всему миру, а не отдельным странам или нациям. И к этому стоит прислушаться прямо сейчас, пока не стало слишком поздно.

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Новый комментарий от пользователя
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Александр Батт

Сейчас в мире 46 стран с абсолютной и конституционной монархией. И везде там благоденствие.
Кстати, в Европе королевства, княжества и герцогства сохранились. Исчезли только православные царства.