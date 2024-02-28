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У Киркорова новая придумка - "это я сам себя отменил". Второй после Бога

У Киркорова новая придумка - "это я сам себя отменил". Второй после Бога

На западе Я представляю, что творилось в душе у Филиппа, когда он с удивлением для себя узнал, что "отменён" на концертах и в новогодних эфирах.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Боже!КАКОЙ ДУРНОГОЛОВЫЙ.....
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Он точно головой поехал
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5 час.
Сергей Туренко
Может хватит пиарить этого выродка. Он сам себя отменил по принципу умерла так умерла и нечего к этому возвращаться. Молодых и перспективных пруд пруди. Дайте им выйти на сцену наиболее патриотичной молодежи чем этим
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4 час.

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