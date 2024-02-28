У Киркорова новая придумка - "это я сам себя отменил". Второй после Бога

Сергей Туренко

Может хватит пиарить этого выродка. Он сам себя отменил по принципу умерла так умерла и нечего к этому возвращаться. Молодых и перспективных пруд пруди. Дайте им выйти на сцену наиболее патриотичной молодежи чем этим