Трамн: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многим кажется

С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое заметно выделяется на фоне привычной дипломатической риторики вокруг украинского конфликта.
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