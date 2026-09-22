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Мировое обозрение

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Трамн: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многим кажется

Трамн: Конфликт на Украине закончится быстрее, чем многим кажется

С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое заметно выделяется на фоне привычной дипломатической риторики вокруг украинского конфликта.

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