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Variety определил главных восходящих звезд Голливуда

Variety определил главных восходящих звезд Голливуда

Variety назвал 10 актеров, на которых стоит обратить внимание в 2023 году. Среди них - двое артистов, дебютировавших в фильмах лауреатов премии "Оскар", а также те, кто работает с такими режиссерами, как Мартин Скорсезе, Тодд Хейнс и Лулу Ван.

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