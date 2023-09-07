Variety определил главных восходящих звезд Голливуда

Variety назвал 10 актеров, на которых стоит обратить внимание в 2023 году. Среди них - двое артистов, дебютировавших в фильмах лауреатов премии "Оскар", а также те, кто работает с такими режиссерами, как Мартин Скорсезе, Тодд Хейнс и Лулу Ван.