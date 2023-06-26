Глава КХЛ Морозов о лимите: «Считаем, что 5 легионеров – оптимальное количество. Минспорт готов к обсуждению»

– Согласны, что новый лимит, который вам навязали со стороны, нивелирует достоинства потолка зарплат? Топ-россияне в основном едут в ЦСКА, СКА и «Ак Барс», и даже восточные гранды, у которых есть деньги, не могут никого пригласить.
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии