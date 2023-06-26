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Глава КХЛ Морозов о лимите: «Считаем, что 5 легионеров – оптимальное количество. Минспорт готов к обсуждению»

– Согласны, что новый лимит, который вам навязали со стороны, нивелирует достоинства потолка зарплат? Топ-россияне в основном едут в ЦСКА, СКА и «Ак Барс», и даже восточные гранды, у которых есть деньги, не могут никого пригласить.

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