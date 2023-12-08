ТЦ в Екатеринбурге поднял цену на парковку до 80 тыс. рублей за ночь

В области ожидаются морозы и метель.фото: freepik.com/rawpixel.com--> Торговый центр «Академический» в Екатеринбурге на время действия предупреждения синоптиков поднял стоимость ночной парковки в 200 раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии