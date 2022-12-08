Daily Storm

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Офицер из ЛНР Марочко рассказал, как артиллерия ВСУ «накрыла» свою же пехоту в Донбассе

Офицер из ЛНР Марочко рассказал, как артиллерия ВСУ «накрыла» свою же пехоту в Донбассе

Казус случился во время очередной попытки наступления украинских военных на сватовском участке линия соприкосновенияПодполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные «накрыли» артиллерийским огнем свою же пехоту.

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