Офицер из ЛНР Марочко рассказал, как артиллерия ВСУ «накрыла» свою же пехоту в Донбассе

Казус случился во время очередной попытки наступления украинских военных на сватовском участке линия соприкосновенияПодполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные «накрыли» артиллерийским огнем свою же пехоту.
Казус случился во время очередной попытки наступления украинских военных на сватовском участке линия соприкосновенияПодполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные «накрыли» артиллерийским огнем свою же пехоту.
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