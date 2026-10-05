Новосибирец нашел гриб стоимостью 20 тысяч евро и оставил его в лесу

Трюфель — крайне редкий гриб для Сибири. Его плодовое тело обычно находится под землёй, но иногда он все же показывается на поверхности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Более 80% жителей...
- ЛЛ Учения по ликвида...
- Более 80% жителей...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым