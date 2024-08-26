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Китай

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Гарнизон НОАК в САР Сянган провел 27-ю смену состава

Сянган, 25 августа /Синьхуа/ -- Гарнизон Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, дислоцированный в Специальном административном районе /САР/ Сянган, в воскресенье завершил 27-ю смену состава с момента начала своей службы в Сянгане в 1997 году.

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