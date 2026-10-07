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МОСИНФОРМ

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Сергунина: В «Активном гражданине» подвели итоги голосований в честь юбилеев московских парков

Сергунина: В «Активном гражданине» подвели итоги голосований в честь юбилеев московских парков

2026 год стал юбилейным для столичных парков «Сокольники», Измайловский, Фестивальный, Лианозовский и других.

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