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Экс-омбудсмен Денисова: Киев хочет ужесточить правила отсрочки от мобилизации

Экс-омбудсмен Денисова: Киев хочет ужесточить правила отсрочки от мобилизации

Украинские власти готовятся ужесточить правила отсрочки от мобилизации, сообщила в соцсетях бывший уполномоченный по правам человека в республике Людмила Денисова.

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