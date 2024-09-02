Директор Пушкинского музея рассказала о важности симпозиума «Создавая будущее»

Международный симпозиум «Создавая будущее» — это место для формирования новых смыслов. В саму программу мероприятия включены различные лекции и выставка «Наследие для будущего», сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств им.
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