Почему Владимир Зеленский решил сделать судьбоносное заявление именно из Лондона, а не из Киева? Означает ли отказ от отставки, что легитимность президента Украины уже давно не зависит от украинского народа? Какой сигнал получил Дональд Трамп, услышав из Лондона слова Зеленского о том, что ему «плевать» на мнение США? И как заявление об отказе от выборов Читать далее: https://govorit.
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