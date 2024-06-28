Беспрецедентное решение Белоусова по "Жнецам". История с американскими дронами получила неожиданный поворот - как ответят США

БПЛА RQ-4 Global Hawk собирал детальную информацию о расположении всех объектов на территории на протяжении нескольких месяцев, безнаказанно пролетая вдоль наших границ, а после передавал её ВСУ, координируя их удары по нашим регионам - по гражданским объектам и населению.