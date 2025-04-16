Политика как он...
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Политика как она есть

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Магнитные бури накроют Землю 16 апреля

Магнитные бури накроют Землю 16 апреля

Магнитные бури, которые достигнут уровней G1–G2, накроют Землю 16 апреля. Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

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