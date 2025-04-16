Магнитные бури накроют Землю 16 апреля

Магнитные бури, которые достигнут уровней G1–G2, накроют Землю 16 апреля. Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
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