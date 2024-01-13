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Военное обозрение

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Арабская пресса: Израильские военные штурмуют город Аль-Бира и проводят массовые рейды на Западном берегу

Арабская пресса: Израильские военные штурмуют город Аль-Бира и проводят массовые рейды на Западном берегу

Армия обороны Израиля проводит уже не просто рейды, а полномасштабные войсковые операции на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

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