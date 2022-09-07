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В МЧС России назвали районы-лидеры по пожарам в Забайкалье

В МЧС России назвали районы-лидеры по пожарам в Забайкалье

Районы-лидеры по пожарам в Забайкалье - это Читинский, Хилокский и Петровск-Забайкальский районы. Об этом 7 сентября во время пресс-конференции сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Антон Маркелов.

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