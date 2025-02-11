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Петербургский дневник

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В США назвали Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

В США назвали Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

С такой оценкой выступил колумнист американского агентства Bloomberg Колумнист американского агентства Bloomberg Марк Чемпион отметил, что председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина является одной из лучших глав ЦБ в мире.

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