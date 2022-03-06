Армия РФ уничтожила аэродром ВВС Украины в Староконстантинове

Российские военные в воскресенье с помощью высокоточного оружия уничтожили аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, рассказал в ходе очередного брифинга представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные в воскресенье с помощью высокоточного оружия уничтожили аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове, рассказал в ходе очередного брифинга представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Свежие комментарии