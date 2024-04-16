Tank 500 в очередной раз улучшен. Представлен Tank 500 Hi4-Z — это самая экономичная версия внедорожника

Китайский Минпром сертифицировал новую версию внедорожника Tank 500 — Tank 500 Hi4-Z. Это тоже гибрид, как и продающийся в Китае Tank 500 Hi4-T, но с одним важным отличием: в версии Z емкость тяговой батареи увеличена с 37,1 кВт·ч до 59,05 кВт·ч.