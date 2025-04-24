Захарова: заявление Зеленского о Крыме показывает недоговороспособность Киева

Ну и хорошо. Значит у нас полный резон продолжить утилизацию хохлотварей. Чем больше ухеракаем, тем качественнее денацификация. Так что хреначим хохлогнид дальше. ИМХО

Владимир Алтайцев

Какой разговор может идти о принадлежности Крыма?Вы там в МИДе совсем берега потеряли - тратить время на пустые разговоры с врагами? Неужто трудно взять из архивов договор, заключённый в Яссах в 1792 году между Османской и Российской империями о том, что Османская империя отдаёт Крым РИ навсегда? Оригиналы этого договора есть и в Москве и в Турции.Так нет же, делают громкие заявления, наплевав на этот договор. Мерзко это со стороны МИД - не знать истории своей страны.