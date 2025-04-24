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Захарова: заявление Зеленского о Крыме показывает недоговороспособность Киева

Захарова: заявление Зеленского о Крыме показывает недоговороспособность Киева

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о непризнании Крыма российской территорией вновь показывает недоговороспособность киевской стороны.

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Комментарии
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Константин Сорокин
Ну и хорошо. Значит у нас полный резон продолжить утилизацию хохлотварей. Чем больше ухеракаем, тем качественнее денацификация. Так что хреначим хохлогнид дальше. ИМХО
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15 час.
Надежда
А разве нам интересно мнение пианиста-нарика?🤔
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15 час.
Владимир Алтайцев
Какой  разговор  может идти о  принадлежности  Крыма?Вы  там в МИДе  совсем  берега  потеряли  - тратить время  на пустые  разговоры с врагами? Неужто трудно  взять из архивов  договор, заключённый  в Яссах в 1792  году между  Османской  и  Российской  империями о том, что Османская  империя  отдаёт   Крым  РИ  навсегда?  Оригиналы  этого  договора  есть и  в Москве  и в Турции.Так  нет же, делают  громкие  заявления, наплевав  на  этот договор. Мерзко  это  со стороны  МИД - не знать истории своей страны.
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7 час.
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