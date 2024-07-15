Глава Секретной службы США взяла на себя ответственность за покушение на Трампа

Глава Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на бывшего президента Дональда Трампа, признав неприемлемым тот факт, что стрелок смог подобраться к политику и произвести выстрелы.
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