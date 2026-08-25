Зачисление в 10-й класс, предприятия с ИИ-мониторингом и семейное предпринимательство

- Билеты на концерт Канье Уэста невозвратны, а "Газпром Арена" заявили, что не занимались организацией концерта известного американского рэпера; - Верховный суд РФ: школа не может отказать учащемуся продолжить учебу в 10-м классе; - Понятие «семейное предпринимательство» предложили закрепить в законодательстве; - Предприятиям с ИИ-мониторингом могут отменить выездные проверки; - Европол: ограбления музеев стали более жестокими, преступники чаще используют взрывчатку, топоры, кувалды и огнестрельное оружие.