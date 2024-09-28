В Госдуме сообщили, кто вправе получить двойную выплату к пенсии

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную выплату к страховой пенсии по старости, заявила член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб, 28 сентября сообщает РИА Новости.
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