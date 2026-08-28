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Татар-информ

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Жительницы Казани после развода вдвое чаще идут к косметологу, чем к психологу

Жительницы Казани после развода вдвое чаще идут к косметологу, чем к психологу

Каждая пятая жительница Казани после расставания с мужчиной обращается к косметологу. При этом большая часть из них это делает для себя, а не чтобы привлечь к себе внимание бывшего.

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