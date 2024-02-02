Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

838 подписчиков

Военнослужащие ЦВО приступили к обучению на боевых машинах поддержки танков БМПТ «Терминатор» в зоне СВО

Военнослужащие ЦВО приступили к обучению на боевых машинах поддержки танков БМПТ «Терминатор» в зоне СВО

В ходе обучения военнослужащие изучают тактико-технические характеристики боевой машины, осваивают скоростное вождение и ведение стрельбы как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх