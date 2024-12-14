Оппозиция в ФРГ пообещала лишить пособия украинских беженцев

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) продекларировал, что в случае победы на досрочных выборах в бундестаг остановит приём нелегальных мигрантов и лишит новоприбывших украинцев пособия по безработице (Bürgergeld).
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