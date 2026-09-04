700 туристов из России не могут покинуть Танзанию из-за отмены рейсов

Сбой вызван техническими неполадками у перевозчика и перекрытием части воздушного пространства Более 700 российских туристов оказались в затруднительном положении в Танзании из-за временной приостановки прямого авиасообщения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
- В ГД предложили к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым