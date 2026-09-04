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700 туристов из России не могут покинуть Танзанию из-за отмены рейсов

700 туристов из России не могут покинуть Танзанию из-за отмены рейсов

Сбой вызван техническими неполадками у перевозчика и перекрытием части воздушного пространства Более 700 российских туристов оказались в затруднительном положении в Танзании из-за временной приостановки прямого авиасообщения.

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