Гибель генерала Кириллова: подробности Как сообщала «Русская Весна», сегодня утром в результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Гибель генерала Кириллова: подробности
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Переживём и это. Но.......бомбанём Банковую. И глубоко.
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18 час.
Амара Карпова
А завтра кого...🥲🥲🥲
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18 час.
Sergiy Che
Паникёров....
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17 час.
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