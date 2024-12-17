Русская весна
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Русская весна

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Гибель генерала Кириллова: подробности

Гибель генерала Кириллова: подробности

Гибель генерала Кириллова: подробности Как сообщала «Русская Весна», сегодня утром в результате взрыва в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Переживём и это. Но.......бомбанём Банковую. И глубоко.
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18 час.
Амара Карпова
А завтра кого...🥲🥲🥲
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18 час.
Sergiy Che
Паникёров....
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17 час.

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