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Салат с сельдью: идеальная замена селедке под шубой

Салат с сельдью: идеальная замена селедке под шубой

Здравствуйте, дорогие читатели! Я часто готовлю этот салат, который также известен как «финский». Рецепт приготовления достаточно прост, а все продукты, входящие в его состав мне очень нравятся.

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