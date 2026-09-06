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Гуллит про «Юве» – «Милан»: «Прошлогодний матч на «Сан-Сиро» был катастрофой – ноль голов, никакого зрелища. Надеюсь, что-то изменится»

Экс-полузащитник «Милана» Руд Гуллит поделился ожиданиями от матча «россонери» против « Ювентуса ». Команды сегодня сыграют в 3-м туре Серии А.

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