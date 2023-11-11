Мостовой считает «Зенит» фаворитом в игре с «Краснодаром»

Александр Мостовой, бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России, высказал свое мнение по поводу потенциального исхода матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».
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