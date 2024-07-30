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  • Алексей
    Фантики в голове автора заголовка.У кого есть банкн...
  • Марина
    🇷🇺❤🇷🇺🙏🙏🙏❤Гениальный матема...
  • vagas Karlito
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Гениальный математик-провидец Кваша назвал победителя и дату окончания СВО

Гениальный математик-провидец Кваша назвал победителя и дату окончания СВО

Гениальный математик-провидец Кваша назвал победителя и дату окончания СВО Юлия ЧелкановаИзвестный математик и провидец Григорий Кваша поразил общественность своим последним прогнозом, в котором он не только назвал победителя в специальной военной операции на Украине, но и предсказал дату завершения этого конфликта.

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Комментарии
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Татьяна Ускова
дай Бог🙏
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7 час.
vagas Karlito
Конечно к началу зимы там поймут, что пережить её будет трудно!) Но есть  условие одно! Нужно по прежнему лишать их электроэнергии!
Ответить
7 час.
М
Марина
🇷🇺❤🇷🇺🙏🙏🙏❤
Ответить
7 час.

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