Гениальный математик-провидец Кваша назвал победителя и дату окончания СВО Юлия ЧелкановаИзвестный математик и провидец Григорий Кваша поразил общественность своим последним прогнозом, в котором он не только назвал победителя в специальной военной операции на Украине, но и предсказал дату завершения этого конфликта.
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