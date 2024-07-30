Гениальный математик-провидец Кваша назвал победителя и дату окончания СВО Юлия ЧелкановаИзвестный математик и провидец Григорий Кваша поразил общественность своим последним прогнозом, в котором он не только назвал победителя в специальной военной операции на Украине, но и предсказал дату завершения этого конфликта.