Сыроежкин и Электроник — участники СВО: Братья Торсуевы рассказали о фронтовых буднях

Актеры советского кино братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы служат России в зоне СВО.Братья Торсуевы, сыгравшие знаменитых киноперсонажей Электроника и Сыроежкина в "Приключениях Электроника", участвуют в специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии