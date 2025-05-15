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Сыроежкин и Электроник — участники СВО: Братья Торсуевы рассказали о фронтовых буднях

Сыроежкин и Электроник — участники СВО: Братья Торсуевы рассказали о фронтовых буднях

Актеры советского кино братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы служат России в зоне СВО.Братья Торсуевы, сыгравшие знаменитых киноперсонажей Электроника и Сыроежкина в "Приключениях Электроника", участвуют в специальной военной операции.

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