Дмитрий Дюжев предстанет в образе Джо Байдена 28 октября

На ТНТ 28 октября в 21:00 состоится премьера восьмисерийной комедии Евгения Невского «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена, который инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность.
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