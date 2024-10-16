Дмитрий Дюжев предстанет в образе Джо Байдена 28 октября

На ТНТ 28 октября в 21:00 состоится премьера восьмисерийной комедии Евгения Невского «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена, который инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность.